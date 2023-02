Dynamo struikelt niet over de horde PDK Huizen: ‘We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt’

In dit 100 jaar oude pand langs de IJssel wordt in de toekomst cider gemaakt: ‘Hoe mooi wil je het hebben?’

Tientallen jaren zorgde het voor een optimaal waterpeil in en rondom Terwolde, maar in de toekomst wordt het ruim 100 jaar oude stoomgemaal in Terwolde omgebouwd tot cidermakerij. Cidermaker IESSEL Cider uit Schalkhaar verhuist naar het monumentale pand naast de IJssel. ,,Deze plek past perfect bij ons.”

30 januari