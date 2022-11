EBS is klaar om stuur van Keolis in IJssel-Vecht over te nemen. Wat verandert er voor de reizigers?

UPDATE Collega’s schieten postbezor­ger in Beemte Broekland te hulp na botsing met vrachtwa­gen vol winterban­den

Het scheelde weinig of de post in een auto van PostNL was aan het einde van de ochtend in het water beland. De bezorger kwam in Beemte Broekland in botsing met een kleine vrachtwagen. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.

10 november