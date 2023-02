Een blowtje en een kankerdiagnose maken eind aan 14 jaar eredivisieschap Apeldoorns A1 biljarts

Kunstenaar Jack kan in dit bekende Apeldoorn­se pand weer een paar jaar voort, maar workshops zal hij er niet geven

Wéér een verhuizing. Jack Liemburg vertrekt met zijn Jacksart uit de voormalige kerk aan de Sprengenweg. De kunstenaar opent vandaag aan de Asselsestraat, in het pand waar tientallen jaren Middelink Wonen zat. ,,De kerk is een schitterend atelier’’, zegt Liemburg, ,,maar er komt nooit iemand spontaan langs. Dat is vanaf nu, zo mooi in het centrum, anders.’’

