Een robot of game bouwen is peulenschil na programmeercursus voor Apeldoornse tieners

Stichting van Renée uit Apeldoorn wint 10.000 euro tijdens spelshow op tv: ‘Het is mijn afscheids­ca­deau­tje’

Ze heeft het vanaf de eerste dag met plezier gedaan maar nu is het tijd om afscheid te nemen. De Apeldoornse Renée Kranenberg (46) is oprichter van Stichting Kinderfeest en wil het stokje na zeven jaar graag doorgeven aan een nieuwe directeur, alleen is deze nog niet gevonden. Een passend afscheidscadeau heeft ze al wel. Kranenberg wist maar liefst 10.000 euro binnen te halen door de stichting als goed doel aan te prijzen voor de spelshow Weet ik veel op RTL4.