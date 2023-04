Eerst met elkaar om de tafel om de regels duidelijk te maken, klachten van Elena in Apeldoorn nog niet opgelost

indebuurt.nl City Club in Apeldoorn verder met nieuwe eigenaren: 'Ik kom hier al vanaf het begin'

Henriette Modderkolk (40) was vaste klant vanaf het eerste uur van City Club en raakte in de loop der tijd bevriend met de eigenaar. Toen die na 25 jaar klaar was met de horeca hoefden Henriette Modderkolk (40) en haar verloofde Stanley Samwel (38) niet lang na te denken. “Als we maar half kunnen tippen aan hem, dan ben ik tevreden.”