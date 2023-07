Eindelijk een verkeersblokkade, gaat het bij winkelcentrum in Apeldoorn alsnog mis: ‘Wie heeft dit bedacht?’

met video | UPDATE Vlammenzee legt seksclub Beekbergen in de as

Een uitslaande brand heeft vannacht een vrijstaand pand in Beekbergen verwoest. In het gebouw zit seksclub De Villa. Het vuur was zo hevig dat de brandweer alleen nog van buitenaf kon blussen. De brand heeft flink huisgehouden, de seksclub is volledig in de as gelegd.