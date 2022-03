EK baanwielrennen en EK atletiek in Apeldoorn? Provincie legt de miljoenen alweer klaar

‘Fans willen weer in het oranje gekleed naar hun idolen kunnen kijken’, schrijft de provincie in stukken die door de Gelderse politiek worden besproken. En dus was Gelderland enthousiast toen het benaderd werd door de atletiekbond en de wielerunie om twee evenementen te laten organiseren in de provincie.



Het indoor EK Atletiek in Omnisport in Apeldoorn stond al langer op het verlanglijstje van de provincie. Het multi-EK wielrennen behelst verschillende fietsdisciplines zoals BMX, baanwielrennen (Apeldoorn), wegwielrennen en mountainbike. 2025 zou de eerste editie zijn van dit verzamel-EK.