En dan staat er opeens een busje in je voortuin: opmerkelijke crash in Beekbergen

Derde klasse Wijhe houdt de wijsheden van Johan Cruijff in ere en doet wat tegenstan­der Robur nalaat

Soms is voetbal heel simpel. Wijhe-Robur et Velocitas is zo’n wedstrijd waar dit het geval was. Vanwege de stand in de competitie was er eigenlijk maar één acceptabel resultaat voor beide ambitieuze ploegen: winst. Maar omdat Robur moeite heeft met het belangrijkste aspect van het spelletje, ging die winst naar Wijhe: 2-0.

5 februari