Er liggen tonnen klaar, maar boeren happen niet: raster tegen wolf nauwelijks geplaatst

Apeldoor­ner Harun (36) wil met ingezameld geld naar familie in Turkije: ‘Ze leven nu op straat’

Zijn familie slaapt buiten. Tussen het puin in het Turkse Gaziantep, na de zware aardbeving van zondagnacht. Apeldoorner Harun Dikici (36) is geëmotioneerd, maar ook opgelucht. Zijn ouders besloten vlak voor de ramp een week langer bij hem te blijven. Dikici vliegt vanavond richting het rampgebied. ,, Ik neem liever zelf het heft in handen.”