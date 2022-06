Er ontbreekt iets cruciaals bij de moeflons in Park De Hoge Veluwe: ‘Die wolven moeten hier weg’

,,Kijk’’, wijst Jan-Willem Bolkenbaas. Een kudde moeflons laat zich onverwacht zien in park De Hoge Veluwe. De aanwezigheid van wolven heeft ze schuw gemaakt, maar dat is niet wat de jachtopzichter ziet. Er zit geen jong dier tussen. En dat hoort niet in deze tijd van het jaar. ,,De wolf moet hier weg.’’

De populatie moeflons in Het Nationale Park De Hoge Veluwe is in een jaar tijd gehalveerd. Door toedoen van de wolf zijn er 168 gesneuveld, stelt het park. Met de tentoonstelling Red de moeflon vraagt het park aandacht voor de ‘schrijnende situatie’. ,,De wolf moet hier weg.”

In zijn groene terreinwagen rijdt jachtopzichter Jan-Willem Bolkenbaas over de zandpaden van De Hoge Veluwe. Gestaag kletst de regen tegen de voorruit. Om ons heen een open veld met heischraal grasland, maar moeflons zijn er niet te bekennen. ,,Die grazen vooral in het open veld, maar omdat ze gevaar lopen door de aanwezigheid van de wolf verschuilen ze zich in het bos”, vertelt Bolkenbaas, terwijl hij door een enorme plas water rijdt. ,,We zien ze daarom steeds minder.”

Lam

Hij heeft het nog niet gezegd of een kudde van 25 moeflons komt achter een bosje vandaan gelopen. Even kijken ze nieuwsgierig in de richting van het bezoek in de terreinwagen, maar al snel lopen ze weer verder en verdwijnen in het bos. ,,Zag je dat?”, zegt Bolkenbaas. ,,Een grote groep moeflons, maar er zat geen enkel lam bij. Aan het begin van dit voorjaar zijn er vijftig tot zestig geboren, maar daar is er niet één van over. Ze kunnen nog niet hard rennen en zijn een makkelijke prooi voor de wolf.”

Volledig scherm De wolf heeft het sinds een jaar voorzien op de moeflons in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. © Hollandse Hoogte / Nature in Sto / Hoge Veluwe