Ercan uit Apeldoorn al een jaar vermist: politie vestigt hoop op mysterieuze tipgever

Video Ercan (29) uit Apeldoorn verdween plots, zijn zwangere vriendin bleef achter: dit is wat we nu weten

Even leek het erop dat er deze week een doorbraak zou komen in de zoektocht naar Ercan Özturk. Maar nog altijd is de Apeldoorner spoorloos. Wat weten we tot nu toe over zijn vermissing?

17 december