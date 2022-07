Erectiepillen, illegale werknemers en drugs; Apeldoorners de klos bij gecoördineerde actie

Julia (14) heeft eindelijk haar skatebaan in Apeldoorn, nu geldboom is gevonden: ‘Toch maar mooi gelukt’

Dolblij is ze. ,,Want eindelijk kan in onze eigen buurt geskatet worden”, zegt Julia Algra. Na een jarenlange strijd heeft de 14-jarige Apeldoornse haar zo gewenste ‘pumptrack’ in Park Zuidbroek: een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Al duurde het even voordat Apeldoorn een geldboom had gevonden.

