Ernstig ongeval op de Laan van Zevenhuizen: weg in Apeldoorn hele avond volledig dicht

Hoe Nelson Mandela deze Twellose een missie gaf in Nederland: ‘We besteden al onze problemen uit’

Haar huis staat in Twello, maar haar hart ligt ook in Zuid-Afrika. Annette Nobuntu Mul (62) is al jaren gefascineerd door de Afrikaanse filosofie Ubuntu. Ze is ervan overtuigd dat Nederland een flinke scheut van deze Afrikaanse levenshouding goed kan gebruiken. Samen met, onder anderen, haar partner Jan Terlouw werkt ze aan het verspreiden van deze boodschap. ,,Eigenlijk lijkt het op noaberschap.’’