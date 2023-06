Esy uit Zutphen neemt NETT over: 'Iedereen moet zich hier thuisvoelen'

Eerst risicocam­ping, nu Oekraïners, de buren in Vaassen zitten vol argwaan: ‘Hierna een azc?’

Als camping was het er zo gevaarlijk dat burgemeester Tom Horn ’t Hertenhof in Vaassen acuut tot verboden terrein verklaarde. Nu vindt hij het een prima plek om tweehonderd Oekraïense oorlogsvluchtelingen te huisvesten. Omwonenden zitten vol argwaan. Ze vrezen dat dit de opmaat is naar een asielzoekerscentrum.