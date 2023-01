Ex-boer Gerrit voelt zich als crimineel neergezet in ‘horrordossier Uddel’; politie verhoort hem

met video Vrouw (77) overleden na aanrijding met auto in Apeldoorn

Een 77-jarige vrouw uit Apeldoorn is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen na een aanrijding. De vrouw kwam gistermiddag op haar fiets in botsing met een auto op de kruising van de John F. Kennedylaan en de Henri Dunantlaan in Apeldoorn.

12 januari