Experts staan voor raadsel door mysterieuze zwijnensterfte op Veluwe: ‘Waar hebben we mee te maken?’

Alsof ze midden op de heide liggen te slapen. Of op een wandelpad zomaar zijn omgevallen. Zo vinden bezoekers van de Veluwe de dode zwijnen. Op het oog zijn ze niet ziek, zwak of misselijk. Het lijkt geen buitengewone situatie. Dode zwijnen worden vaker gevonden. Zeker in voedselarme jaren of na droogte. Maar dat zijn vermagerde dieren, terwijl de meeste gemelde dode zwijnen in goede conditie waren. ,,Niet tegen een auto aangelopen”, weet Margriet Montizaan van het Dutch Wildlife Health Centre. ,,Want dan zou je veel bloedingen hebben gezien.”