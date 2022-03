Extra maatregel tegen sluipverkeer bij sluiting A50, Hoenderloo is er niet gerust op

De A50 tussen Apeldoorn en Arnhem is enkele weekenden op rij afgesloten wegens onderhoud. Dat leidt in Hoenderloo tot sluipverkeer. Rijkswaterstaat heeft geprobeerd verkeer tegen te houden dat via Hoenderloo richting Arnhem wil. De Apeldoornseweg die door het dorp loopt is niet in te rijden vanaf de N304 (de Otterloseweg). Alleen bestemmingsverkeer zou mogelijk zijn. Wie echt in Hoenderloo moet zijn, kan daar komen via de Brouwersweg en De Krim.