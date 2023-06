Feestelijke opening podium Zuiderpark Apeldoorn

Gebroken kaak, kapotte tanden en zware hersen­schud­ding: Dennis slachtof­fer op gevaarlij­ke weg in Twello

Spiegels die van auto’s worden gereden, vrachtwagens die langs elkaar schuren en fietsers die moeten uitwijken voor auto’s. De Molenstraat in Twello is volgens veel inwoners een gevaarlijke weg. Zo gevaarlijk dat er in iets meer dan een maand tijd vier fietsers werden aangereden. Dennis Linthorst (30) is er een van, en daar heeft hij nog altijd last van. ,,Kan voorlopig maar deels werken.”