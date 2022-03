Fietser naar ziekenhuis na botsing met auto in Twello

Nieuwe binnenstad voor Apeldoorn: ja, heel graag (maar hoe zit het met m'n auto?)

Apeldoorn mag liever vandaag dan morgen de binnenstad flink onder handen nemen. In elk geval als het aan de inwoners ligt die dinsdag op een bijeenkomst over dat project waren. Er is veel enthousiasme over de ideeën. Maak ze nu ook echt waar, klinkt het. En er zijn vragen. ,,Kan ik mijn vader straks nog ophalen?’’

