Fietser raakt ernstig gewond na aanrijding met auto in Apeldoorn

Zorgen in Apeldoorns buurthuis: zijn de activitei­ten nog te betalen?

De koelkasten en vriezers zijn inmiddels bijna allemaal uit gezet. En natuurlijk staat de verwarming een flink stuk lager. Bij Buurthuis Maasstraat hakken de energiekosten er zo in dat creatieve en ferme ingrepen nodig zijn. Alles om de activiteiten overeind te houden, in dit deel van Apeldoorn waar een buurthuis zo belangrijk is. ,,Het idee dat we straks niet meer zouden kunnen koken, doet het meest pijn.’’

2 november