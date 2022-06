Fietsers botsen in Apeldoorn: man valt hard op stoeprand en moet mee naar het ziekenhuis

Gesloopt kunstwerk keert terug op Radio Kootwijk dankzij plaatselij­ke ‘pitbull’

Blij, dankbaar en opgelucht is Jan Willem Udo uit Radio Kootwijk. Na een jarenlange strijd heeft hij het voor elkaar en keert het door vandalen gesloopte radiomonument door een geslaagde crowdfundingsactie terug. Het liefst op de oude plek, vlakbij de ‘kathedraal’ op de hei, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

13:51