Fietsster geschept door auto in Apeldoorn en moet mee naar ziekenhuis

Man (44) aangehou­den na twee autobran­den op één avond in Apeldoorn

De politie heeft een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden vanwege twee autobranden in de Socratesstraat in Apeldoorn. Dinsdagavond moesten Rene Klinkhamer en Sandra van Ark toezien hoe hun voertuigen in vlammen opgingen, nadat vlak daarvoor een knal te horen was.

4 november