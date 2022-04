Fietsster naar ziekenhuis na aanrijding in Apeldoornse wijk de Maten

Anja Prins wil nu wél wethouder worden in Apeldoorn, met ‘brede welvaart’ als doel

Apeldoorn zet de komende vier jaar flink in op duurzaamheid en vergroening, naast groei. Dat gaat gebeuren onder dagelijkse leiding van zeven wethouders: twee meer dan in de afgelopen jaren. Eén van hen keert terug na vier jaar wethouderschap in Twente. Haar grootste uitdaging? ,,Gezondheid’’, zegt Anja Prins.

