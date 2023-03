Flat in Apeldoorn ontruimd na vondst explosief: bewoners staan uren in de kou

UPDATEBewoners van een flat aan de Nobelstraat hebben zondagavond even na negen uur in allerijl hun woning moeten verlaten vanwege de vondst van een explosief. Na circa 2,5 uur in de kou wachten was de kust weer veilig en konden ze onder de warme wol.

,,We kregen een melding dat er een explosief aangetroffen was door een van de bewoners’’, vertelt de officier van dienst (OvD) van de politie. ,,We zijn een onderzoek gestart met de forensische opsporing en later ook met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.’’

Nadat zij hun werk gedaan hadden, bevestigde de OvD dat het inderdaad om een explosief ging. ,,Maar wat er precies is aangetroffen kan ik in het belang van het onderzoek niet vertellen. Het belangrijkste is dat het is veiliggesteld en dat de bewoners weer naar binnen kunnen.’’

Quote Er is op dit moment niemand meegenomen door de politie Officier van Dienst politie

Wie het heeft aangetroffen wilde de OvD niet zeggen. Wel gaf hij aan dat er geen aanhoudingen zijn verricht. ,,Er is op dit moment niemand meegenomen door de politie.’’ Op de vraag of er een verband is met de donderdag dood in Wiesel aangetroffen Sylvia (45) ging hij niet in. ,,Daar kan ik ook niks over zeggen op dit moment. Zoals wij hem binnen hebben gekregen, is het een losstaande melding. We gaan nu buurtonderzoek doen en vanaf de desk. Wij dragen de zaak over aan de recherche.’’

Onderwijl hadden zijn collega's de linten waarmee het gebied rond de flat was afgezet weggehaald. De bewoners - een stuk of tien in getal - die sinds tien over negen buiten stonden, konden weer naar binnen. Dat wachten deden ze ondanks de snijdende kou vrij gelaten.

Veel gebonk, geen paniek

Van paniek is nooit sprake geweest, vertelde een clubje van drie tegen de verslaggever ter plekke. Ook niet toen er even na negen uur plots op hun deuren werd gebonkt met de opdracht om hun huizen te verlaten. ,,De agenten maakten namelijk een rustige indruk.’’

Ze zeggen ook wel wat gewend te zijn in de buurt. Zo was er een jaar geleden nog een ramkraak bij de Primera op winkelcentrum Kerschoten, dat aan de andere kant van de Nobelstraat ligt. Het trio geeft aan geen flauw idee te hebben bij wiens appartement het explosief is aangetroffen. ,,We weten niet wie daar woont.’’

