Flinke file op A50 door ongeluk tussen Heerde en Apeldoorn opgelost

Jaarlijkse actie bij De Drie Ranken in Apeldoorn: een kaarsje aansteken voor iemand die je mist

All Souls All Mates (ASAM) is een jaarlijkse actie om mensen de gelegenheid te geven een kaarsje aan te steken voor dierbaren die zijn overleden, uit het oog verloren of om welke reden dan ook speciaal zijn. De kaarsenactie bij De Drie Ranken in de Apeldoornse wijk De Maten wordt zaterdag 29 oktober gehouden.

26 oktober