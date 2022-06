Flinke knal in stroomhuisje Twello: meer dan duizend inwoners zonder stroom

MET VIDEO Basisscho­len nemen kijkje bij jubileren­de Middelste Molen: ‘Wist niet dat ze papier maakten van olifanten­poep’

,,Wow! Het lijkt wel melk’’, klonk het donderdagochtend meerdere keren in papierfabriek De Middelste Molen in Loenen. Leerlingen uit groep 7 van verschillende basisscholen uit de omgeving mochten in het kader van het vierhonderdjarig bestaan een kijkje nemen en zelf papier maken; met de handen in de pulp dus.

17 juni