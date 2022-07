Forum-school in Apeldoorn? ‘Opzet is goed, maar eigen bubbel is onwenselijk’

Met VIDEO Apeldoorn­se Jasmijn (24) leert jonge Oran­je-fans spectacu­lai­re voetbal­trucs (en bereidt zich voor op WK freestyle)

Je kan er uren naar kijken als Jasmijn Janssen eenmaal op stoom komt. De 24-jarige freestyle voetbalkunstenares uit Apeldoorn vertoont haar kunsten op de wedstrijddagen van de Nederlandse Leeuwinnen op de Oranje Camping in Zeist en traint zelf voor het WK freestyle in augustus. ,,Ik heb wel wat nieuws in petto.’’

