Gaat versnippering voor problemen zorgen in de gemeenteraad? ‘Persoonlijke voorkeuren spelen grote rol’

video Deze 18-jarige Apeldoor­ners stemmen voor het eerst: ‘De lokale politiek? Dat lijkt mij wel wat’

Ze mogen vandaag voor het eerst stemmen, maar hoe geïnteresseerd zijn 18-jarigen in politiek? In een stembus met Apeldoornse jongeren is het enthousiasme in ieder geval groot. ,,Ik kon mijn mening nooit uiten, nu mag ik eindelijk mijn stem laten horen.”

16 maart