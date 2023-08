Gaslek bij BP tankstation in Apeldoorn gedicht, weg is weer open

met video 30.000 kilo en toch geruisloos: zo stil zijn de nieuwe elektri­sche vuilniswa­gens in Deventer

Ronkende dieselvuilniswagens door smalle straatjes die je ’s morgens uit je bed blazen. Een ergernis voor sommigen, maar in Deventer nu verleden tijd. Althans, bijna. In de stad rijden sinds kort twee elektrische vuilniswagens die zó muisstil zijn dat je amper merkt dat ze achter je rijden. ,,Mensen horen ons niet meer, het is goed uitkijken.”