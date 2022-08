Geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer door aanrijding

Katalysa­tor­ben­de blijft huishouden in Apeldoorn, Paulien is vierde slachtof­fer: ‘Waar stopt dit?’

‘Ach, dat zijn duiven. Ga maar weer slapen’, zegt de man van Paulien uit Apeldoorn vorige week tegen haar. Het gerommel dat ze hoort blijkt echter niet het werk van de vogelsoort, maar van de ‘katalysatorbende’ in de wijk Osseveld. Paulien is het vierde slachtoffer in drie maanden tijd. ,,Dit moet toch aangepakt worden?”

