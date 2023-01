Geen woord van spijt komt over lippen van Apeldoornse pedofiel die vijftien jonge meisjes belaagde

MET VIDEO Bert is loods in Apeldoorn na vijf dagen alweer kwijt door felle brand: ‘Verschrik­ke­lijk’

Hij bezit de loods pas een paar dagen, maar is ’m nu al weer voor tijden kwijt. ,,Verschrikkelijk”, zegt Bert Hofstede na de brand in zijn bedrijfshal in Apeldoorn. ,,Maar ik besef dat het erger had kunnen aflopen.’’ Davy Joosten van buurman Bike Totaal denkt dat omliggende bedrijven ‘aan een ramp zijn ontsnapt’.

5 januari