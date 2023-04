Gelderse BBB wil spoeddebat over afschieten wolven: ‘Groeiende angst onder de inwoners’

Kersvers Klaren­beeks Statenlid verruilt barricades voor pluche van provincie: ‘Niet langer boos het debat in’

Voorzitter van de dorpsraad, actievoerder tegen vliegverkeer en windmolens en ambtenaar bij de gemeente Zwolle. En nu ook nog kersvers Gelders Statenlid namens de BoerBurgerBeweging (BBB). Klarenbeker Erik Neuteboom (50) zit nog in de roes van de eclatante zege van BBB bij de Statenverkiezingen en belandt - met bijna 6000 voorkeursstemmen - op het pluche in het provinciehuis in Arnhem. Passen al die petten nog wel op zijn hoofd?