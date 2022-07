Gelderse gemeenten willen strengere selectie bij opvang Oekraïense vluchtelingen: 'Velen zijn geen Oekraïner’

met video Ratten­plaag in Apeldoorn, maar de echte viespeuken zitten binnen: ‘Poepluiers. Eten. Ze gooien alles naar beneden’

Drie grote stukken schil van wat ooit een watermeloen was, plastic zakken met een halfje wit, aangevreten door, ja, door wie eigenlijk? Bewoners van de flat aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn weten het wel: tientallen ratten. Het grootste probleem zijn niet de dieren, maar de mensen die van alles vanaf hun balkon naar beneden gooien. ,,Het is asociaal.”

