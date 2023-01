Gelre ziekenhuis Apeldoorn besteedt aandacht aan landelijke maag- en slokdarmkankerweek

In de reeks ‘Vertel me Gelre’ houdt Gelre ziekenhuis Apeldoorn een informatieavond over de behandeling van maag- en slokdarmkanker. Het thema sluit aan bij de landelijke maag- en slokdarmkankerweek.

Tijdens de Vertel me Gelre-avond op 23 januari spreken chirurgen, artsen en psychologen over een specifiek onderwerp van de behandeling. Chirurg Edwin van der Zaag vertelt over uitkomsten en kwaliteit van maag- en slokdarmoperaties in Gelre, MDL-arts Willemien Erkelens gaat praten over complicaties en wat eraan kan worden gedaan.

Leonieke Kranenburg, universitair docent en GZ-Psycholoog in het Erasmus Medisch Centrum, legt uit wat de uitkomsten zijn van de Sano Studie, een wetenschappelijk onderzoek waarin wordt nagegaan of waakzaam wachten effectief is als er geen kankerrest kan worden aangetoond na behandeling met chemotherapie en bestraling voor slokdarmkanker.

Interview met ex-patiënt

Remco Huiszoon, coördinator lotgenotencontact van SPKS, vertelt wat het buddyproject bij slokdarmkanker inhoudt. De avond wordt besloten met een interview met een ex-patiënt, door chirurg Edwin van der Zaag.

De bijeenkomst is in het auditorium van Gelre Apeldoorn te volgen of online via een webinar, begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30. Aanmelden moet en kan via www.gelreziekenhuizen.nl/over-ons/agenda/.