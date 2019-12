Geluidsoverlast eindigt voor Erwin uit Apeldoorn op merkwaardige wijze: ‘veroorzaker’ koopt zijn woning

Meisje op scooter onderuit gereden op Deventer­straat in Apeldoorn

2 december Een meisje op een scooter is onderuit gereden op de Deventerstraat in Apeldoorn. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Generaal van Heutszlaan. Ze is daarbij gewond geraakt. De automobilist kwam vanaf de Generaal van Heutszlaan en wilde links af de Deventerstraat op maar zag daarbij de scooterrijdster over het hoofd. De scooterrijdster kwam vol tegen de zijkant aan van de auto en kwam hard ten val.