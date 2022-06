‘Gelukkig heb ik het overleefd’, zegt pas 11-jarige Mikail na steekincident in Apeldoorn

MET VIDEO Nieuwe mobiele ArcheoHots­pot zorgt gelijk voor wereld­vondst: ‘Als dit een echte Keltische munt is, dan is dat uniek voor dit gebied!’

Voor het eerst is op de Veluwe de mobiele archeohotspot in actie gekomen. Bij deze verplaatsbare kraam kunnen bezoekers hun gevonden bodemschatten laten onderzoeken. Dit weekeinde stond de kar in Ermelo, Apeldoorn en Epe. ,,Het kan zijn dat we een ijzerslak hebben ontdekt, een unieke vondst!”

20 juni