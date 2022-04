Gemeente Apeldoorn vindt dat keet van ex-boer Gerrit moet verdwijnen: rechter steekt daar een stokje voor

Voor Pamela’s borrelbox­be­drijf was corona een ‘zegen’, maar hoe gaat dat zónder lockdown?

Ze zijn allang geen groentjes meer in het ondernemen, maar hoe je een bedrijf runt in het ‘oude normaal’, is voor Apeldoorners Pamela Plomp en Sander Mammen nog steeds nieuw. Midden in de pandemie begon de één met een borrelboxbedrijf, de ander een horecazaak. Hoe vergaat dat ze in een wereld zonder maatregelen? ,,Door tegenslag zijn we creatiever geworden.’’

19 april