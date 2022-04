Gemeente verzamelt zaden van Apeldoornse planten -en zaait ze op nieuwe plek

Wie waren de mannen die Apeldoorn bevrijdden? Vanaf dit weekend kun je dat al lopend ontdekken

Zondag is het 77 jaar geleden dat Apeldoorn werd bevrijd. Daarom brandt dit weekend niet alleen het bevrijdingsvuur in het Oranjepark, maar is er ook iets nieuws bedacht. Een stadswandeling van 2 kilometer waarin je alles leert over de bevrijders van Apeldoorn.

14 april