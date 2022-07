Gemeenten in deel Gelderland willen strengere selectie van vluchtelingen uit Oekraïne

Bezwaren tegen woningen voor ‘pro­bleem-bewoners’ in Apeldoorn klinken uit meerdere hoeken

De komst van skaeve huse of ‘hufterwoningen’ in Apeldoorn Noord heeft vertraging opgelopen. De negen kleine huisjes voor mensen met psychische of sociale problemen zouden nog dit jaar aan De Bovenkruier staan. Nu gebeurt dat op z'n vroegst medio volgend jaar. En het is denkbaar dat het nog later wordt door bezwaren uit meerdere hoeken.

