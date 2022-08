Gemengde reacties in Apeldoorn over onverwachte komst asielzoekers, kabinet krijgt volle laag

Islamiti­sche basis­school in Apeldoorn van start met 75 leerlingen: ‘We willen meer’

De eerste islamitische basisschool in Apeldoorn opent maandag zijn deuren. De Roos gaat in de wijk De Maten van start met 75 leerlingen in vier klassen. ,,Nog wat speeltoestellen op het schoolplein, dan zijn we er klaar voor”, zegt Mehmet Okuducu, waarnemend bestuurder van Stichting SIMON. ,,Maar we willen meer.”

17 augustus