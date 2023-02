Genemuiden gooit in Apeldoorn punten in het gootsteenputje: ‘Het mag ons niet overkomen’

Benefiet in Apeldoorn voor Turkije en Syrië gaat over meer dan euro's: ‘Dit is het verzachten van pijn’

Een Apeldoornse benefietavond is in de maak voor hulp in Turkije en Syrië. Daarbij draait het niet alleen om de euro's. ,,Het gaat ook om de onderlinge eenheid’’, zegt Derya Özugur, die als Turkse Apeldoornse ziet hoe onder meer haar geboortestreek het ontzettend zwaar heeft.