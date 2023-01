Gerard uit Apeldoorn spaart gewichtjes en doet unieke vondst: ‘Na 1875 werden ze verboden’

MET VIDEO Rogier mag in zijn voortuin geen vuurwerk afsteken door verbod, maar in achtertuin wél: ‘Gekke situatie’

Wel of geen vuurwerk afsteken? Inwoners van Klarenbeek zaten vannacht in een dilemma. Tijdens deze jaarwisseling liep er voor het eerst een ware vuurwerkgrens door het dorp. Waar de ene helft van het Gelderse dorp mocht knallen, mocht de andere helft het niet. ,,Achter in mijn tuin mag er wel geknald worden. Rare situatie.’’

1 januari