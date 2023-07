Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Apeldoorn vandaag

Brief valt Apeldoorn­se roeiers rauw op het dak: ‘Ons voortbe­staan kan echt in gevaar komen’

Terwijl je feestje net goed op gang is, wordt de stekker opeens uit de muziekinstallatie getrokken. Dat is zo ongeveer wat De Grift doormaakt. De sfeer bij de Apeldoornse roeivereniging is compleet omgeslagen nu ze toch dakloos dreigt te blijven. ,,Zonder goede faciliteiten zullen leden naar Deventer of Zutphen vertrekken.’’