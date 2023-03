Gespot in Apeldoorn Zuid: kledingwinkel PMC Boutique

MIJN TROTS | MET VIDEO TROTS: Marit uit Apeldoorn geniet van de natuur - en wil daarom wat teruggeven

Met het begin van de lente is er geen beter moment voor de ode van Marit van Dijk aan de natuur. De Apeldoornse heeft de camera’s al in de aanslag en hoopt dat haar trots - op de natuur, dus - besmettelijk is! Dit is aflevering 2 van MijnTrots, gemaakt door lezers van de Stentor.