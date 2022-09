Gevarenzone (voorlopig) geweken voor deze Apeldoornse basisscholen: ‘Een wake-up call’

CODA expositie neemt bezoeker mee het depot in

Een museumdepot is vaak geen plek waar bezoekers mogen komen. Maar dat gaat bij CODA aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn tijdelijk veranderen. De tentoonstelling ‘The Showcase - unboxing the CODA collection’ neemt je door middel van foto’s gemaakt door Maurice Scheltens en Liesbeth Abbenes, mee door de collectie. Conservator en samensteller van de expositie Els Drummen vertelt erover.

28 september