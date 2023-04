Moordver­dach­te Jeremy van E. nog maanden vast voor dood Sylvia uit Apeldoorn

De ex-vriend van Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn blijft nog zeker drie maanden in de cel voor betrokkenheid bij haar dood. Het lichaam van de 45-jarige vrouw werd eind maart gevonden. Jeremy van E. (51) uit Uithoorn is een paar dagen later opgepakt. Hij wordt ook verdacht van het wegmaken van haar lichaam.