Gravelbike omarmd als bosracefiets: ‘Geen hype, maar een blijvertje’

Gravelen ontstond tien jaar geleden in Amerika en de hype waaide een paar jaar geleden over naar Nederland. In de VS won de Nederlandse wielrenner Ivar Slik in juni de Unbound Gravel, een wedstrijd in Kansas over 200 mijl (320 kilometer). Oud-profwielrenner Laurens ten Dam is ambassadeur voor gravel in Nederland. „In Amerika is het heel groot, maar is het levensgevaarlijk om op de weg te rijden. Dat geldt ook voor doorgaande wegen in Spanje en Italië”, weet Wim Spijkerboer uit Nunspeet.