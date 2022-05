Grondbezitters willen wolven kunnen afschieten: ‘Als het misgaat, is het in Nederland’

Centrum Apeldoorn loopt vol met feestgan­gers, politie raadt af nog naar het Caterplein te komen

Waar overal in het land eindelijk weer gefeest kan worden op de avond voor Koningsdag staat het ook in Apeldoorn op het Caterplein en in de Kapelstraat dinsdagavond lekker vol. Naast de vrolijke versiering spreken de blije gezichten boekdelen.

26 april