Grondbezitters willen wolven kunnen afschieten

Nieuwe pand Futurum­Shop in Apeldoorn­se binnenstad ‘opent’ tijdelijk met expositie

Het duurt nog wel even voor de nieuwe fysieke winkel van FuturumShop in het centrum van Apeldoorn opent, maar als je dan toch al een pand hebt, waarom die ruimte dan niet beschikbaar stellen voor een expositie die bij je doelgroep past? Zo dacht eigenaar Harmen van der Meulen in ieder geval wel.

30 april