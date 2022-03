Grote brand in jachthaven in Harderwijk

In de jachthaven aan de Marie Curiestraat in het Gelderse Harderwijk is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staan vijf boten op de werf in brand. Er komt veel rook vrij en omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.